Yeni Akit yazarı Dilipak: Türkiye’nin FETÖ’cülerin elinde oyuncak olmasının sebebi laikçi kemalist kadrolar

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Müslümanların hak ve hukukları korunmayınca, İslam dünyası, zalim diktatörlerin, İslam düşmanı İslamofobik ülkelerin ve örgütlerin, cahil din tüccarlarının, terörist grupların elinde oyuncak oldu. Bunun sebebi sizsiniz. Türkiye’nin FETÖ’cülerin elinde oyuncak olmasının sebebi de bu laikçi kemalist kadrolar." görüşünü savundu.

Dilipak, "Çünkü hayat boşluk kabul etmiyor. Bu boşluğu doldurmak için birileri bu tür örgütlere destek veriyor. İngilizler Şerif Hüseyin’i Halife yapmak istiyordu. ABD FETÖ’ye oynadı. Olmadı ama bu arada İslam dünyası imamesi kopmuş bir tesbihe döndü. Bu İslam düşmanı emperyalist çevrelerin Türkiye’deki işbirlikçiliği, tetikçiliği de işte bu çevrelere kaldı." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Şimdi Ayasofya açılınca, ya yarın Hilafet de gelirse diye uykuları kaçıyor. Ya Müslümanlar kendilerine hesap soracak olursa, herhalde bundan korkuyorlar. Çünkü şuur altlarında bu çevrelerin Müslümanlara yaptıkları zulümler, haksızlıklar var. Korkuları öfkeye dönüşüyor. Korkuları akıllarından büyük olunca saldırganlaşıyorlar." ifadesini kullandı.

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