Yeni Akit yazarı Dilipak: Türkiye hilafetin merkezi, Ortadoksluğun kalbidir; Türkiye'nin AB üyeliği hayal

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin hayal olduğunu savundu.

Dilipak yazısında, "Bir hayal uğruna yarım asır.Birileri hâlâ, olmayacak bir duaya amin deme derdinde. Bu hayal gerçekleşmeyecek, ne bugün, ne de yarın. Türkiye’nin nüfusu 83 milyon. Doğu ile batının, kuzeyle güneyin tam ortasında bir ülke. Türkiye Hilafetin merkezidir. İslam dünyasının merkezidir. Aynı zamanda Türk dünyasının kalbinde yer alır. Türkiye Ortodoksluğun kalbidir, Ortodoks dünyasının merkezidir." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Doğu Roma'dır bu topraklar. Ve bu topraklar 3 kıtaya yayılan Osmanlı Milletler Topluluğunun merkezidir. Türkiye aynı zamanda Arz-ı Mev’ud’un parçasıdır. Vahiy coğrafyasıdır burası. Özellikle de kıyamet teolojisinin mihverinde yer alan bir coğrafyanın parçasıdır. Yani Türkiye sadece 83 milyondan ibaret, kalkınmakta olan bir ülke değil." ifadesini kullandı.