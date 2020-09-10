Yeni Akit yazarı Dilipak: Toplumu uyutmak için ninniler söyleyen birilerinin ayaklarına basıyorum, uykularını kaçırıyorum

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, son zamanlarda karamsar yazılar yazdığını belirterek, "Toplumu uyutmak için ninniler söyleyen birilerinin ayaklarına basıyorum, uykularını kaçırıyorum" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Ben sadece korku üretmiyorum, insanları düşünmeye çağırıyorum. Yönetimleri bu yanlıştan dönmeye çağırıyorum, Vakıfları, dernekleri, medyayı bu konuda sorumluluklarını kuşanmaya çağırıyorum. 'Derin uykudan uyanın, uyanın derin uykudan' diye bağırıp duruyorum! O kadar çok horluyorlar ki, sesim duyulmuyor! Hatta 'Kes sesini, güzel rüyalar gördüğümüz uykumuzu bölüyorsun' diyor sanki birileri. Tehdit ediyorlar hatta! Tabii, biliyorum, toplumu uyutmak için ninniler söyleyen birilerinin ayaklarına basıyorum. Uykularını kaçırıyorum, ağızlarının tadını kaçırıyorum." görüşünü savundu.

Dilipak, "Resulullah bize şöyle demiştir, hatırlarsanız: 'Bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz.”, “Ağzınızın tadını kaçıran ölümü sıkça anınız.' Ahiret yurdunu hatırlayın! Bu ölümlü dünya geçici bir imtihan yeri. Asıl yurdumuz, geldiğimiz yer orası ve herkes bir gün mutlaka oraya geri döndürülecek ve bu dünyada yaptığı, yapması gerekirken yapmadığı, söylediği ve söylemesi gerekirken söylemediği her şeyin hesabını verecek. Ona orada “Eleksü bezmin”de verdiği söz hatırlatılacak. Hani 'Mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle' Allah yolunda haksızlıklara, zulme ve sömürüye karşı cihad edecektik!. Allah da bizleri 'mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle, kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecek'ti." ifadesini kullandı.

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