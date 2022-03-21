Yeni Akit yazarı Dilipak: Toplum hayatında çok ciddi fay hatları oluştu; sosyoekonomik depremler oluşması sürpriz olmayacak

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak,” Z kuşağına kötü haber” başlıklı yazısında ABD’deki Sapien Labs’ın “Akıl Sağlığı Dünya Raporu”nun sonuçlarına yer verdi.

Rapora göre, 18-24 yaş grubunun yarısının depresyon veya kaygı bozukluğu yaşadığını yazan Dilipak, “’Klinik düzeyde akıl sağlığı riski’ taşıyanların oranı da son bir yıl içinde, pandemi sürecinde % 14’ten % 26’ya yükselmiş. Bu gidişle gelecek günler, geçen günleri aratacağa benziyor. Çünkü gidişat sadece sayısal değil, geometrik olarak da büyüyor ve hızını artırıyor.

Durum vahim, sosyoekonomik sorunlarla birlikte gelişen biyolojik ve psikolojik sorunlu kitle oranı ilk kez % 57 olarak tespit edildi bu süreçte” diye yazdı.

Araştırmanın ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Hindistan ve Singapur’dan 49 bin kişi ile gerçekleştirildiğini yazan Dilipak, “ Oysa durum diğer ülkelerde daha da kötü. Son bir yıl içinde buna savaş riski, ekonomik kriz, işsizlik, politik kriz de eklendi” dedi.

‘Akıl sağlığı’nın dünya çapında ötelenen bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Dilipak, dünyada 1 milyara yakın insanın akıl sağlığına sahip olmadığını yazdı.

Dilipak “Akıllı şehirlerimiz, akıllı evlerimiz, akıllı fabrikalarımız, makinalarımız var ama akıllı insan pek kalmadı sanki!? Akıllı politikacı, akıllı iş adamı, akıllı bürokrat, akıllı gazeteci kıtlığı yaşanıyor” düşüncesini dile getirdi.

Toplumda korkunç bir manevi boşluğun oluştuğunu yazan Dilipak şöyle devam etti: “Kutsalı olmayan kalabalıklar, yarın kontrolden çıktıklarında ülkeler sosyal bir tsunami yaşayacaklar. Toplum hayatında çok ciddi fay hatları oluştu ve psikososyal, sosyopolitik ve sosyoekonomik depremler oluşması sürpriz olmayacak.

Sanki GlobalResetçiler, bu bataklığı sürekli ve bilerek sulamaya devam ediyorlar.

Birileri ‘Z kuşağı’ diye bir kuşak tanımı yaptı. Onlara birileri ‘yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat’ vadediyor ama gidişat pek de hayra alamet değil, cehenneme doğru doludizgin bir gidiş var.”

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