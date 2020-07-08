Yeni Akit yazarı Dilipak'tan Erdoğan'a: Beştepe’yi ayrıkotu ile donatalım, Türkiye’nin stratejisini canlı bir organizma olarak onunla modelleyin

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 'ayrıkotu'na Türkiye'de haksızlık edildiğini belirterek bugünkü yazısında faydalarını sıraladı. Dilipak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Beştepe'nin bahçesine 'ayrıkotu' ekme önerisinde bulunan Dilipak, "Türkiye’nin büyüme, genişleme ve derinleşme stratejisini, canlı bir organizma olarak ayrıkotu ile modelleyin" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Ayrıkotu' diye yazın bakalım Yandex’e göreceksiniz. Baştan sona 'Ayrıkotu ile nasıl mücadele edilir' onu göreceksiniz. Ayrıkotuna haksızlık ediyoruz. O bir nimet, ama değerini bilmiyoruz. Onu kovuyoruz ama o bizi bırakmıyor. 'Özyurdunda garip, öz vatanında parya' muamelesi gören sadece biz değiliz, bizim elimizde 'ayrıkotu' da aynı durumda." görüşünü savundu.

Dilipak, "Ayrıkotuna karşı düşmanlığımız cahilliğimizden kaynaklanıyor. Sopayla köpeği öldüresiye döven ya da engelli bir genci yumruklayan geri zekalı gençlerden ne farkımız var dostumuz ayrıkotuna karşı kazma kürek yetmeyince, kimyasallarla üzerine yürüyenlerin. Ayrıkotu’na 'terörist' muamelesi yapmak bize yakışıyor mu? İşe bakar mısınız, Avrupa’dan çim getiriyoruz, onu yetiştiriyor ve yaşasın diye bakıyor, suluyor, biçiyoruz, kendi çimimize karşı ise savaş ilan ediyoruz. Hangi akıl bu!" ifadesini kullandı.

Dilipak, "Erdoğan’dan bir ricam var. Beştepe’yi ayrıkotu ile donatalım. Odanızda bir saksıda ayrıkotu yetiştirin. Misafirlerinize 'ayrıkotu fidanı' ikram edin, 'ayrıkotu çayı', 'ayrıkotu salatası' ikram edin. 'Türkiye’nin büyüme, genişleme ve derinleşme stratejisi'ni, canlı bir organizma olarak ayrıkotu ile modelleyin. Ayrıkotu gibi bu toprağa kök salıp onu kucaklayalım. Bu otu örnek alalım." yorumunu yaptı.

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