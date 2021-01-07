Yeni Akit yazarı Dilipak: Son söz, anlayana, Covid ve aşı, bu global 15 Temmuz’un 17/25’idir

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Son söz, anlayana, Covid ve aşı, bu global 15 Temmuz’un 17/25’idir" görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Gezi olaylarının solcuları, çevrecileri, insan hakları aktivistlerini harekete geçirerek, iktidara yönelik bir siyasi operasyon idi ise, 17/25 Aralık’ta gerçek bir yolsuzluk operasyonu nasıl iktidara karşı siyasi bir operasyonun maskesi olarak kullanıldı ise, bugün de, Covid, 5G ve bunlara dayalı “türevler” aslında büyük komploya giden yolda, kitleleri korkutup, oyalamak için, minareyi çalmaya hazırlananların ona kılıf hazırlama çabasından başka bir şey değil." düşüncesini dile getirdi.