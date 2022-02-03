Yeni Akit yazarı Dilipak: Siyaset de ekonomi de yara aldı

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Siyaset de ekonomi de yara aldı. Yaralı bilinçler yanında bedenen ve psikolojik olarak zafiyetleri, fobileri olan bir nesil geliyor." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "İnsanlar niye 'deist' oluyor diye sormayı bırakın, daha beteri gelecek. Ateist olacaklar, Agnostik olacaklar, intihar pandemisi, korku pandemisi yaşanacak! Bunu biz yaptık, zorla yaptırdık, alay ettik, tehdit ettik, okullarda, mabedlerde, basında, siyaset yoluyla, akademi dünyasında bunu zorladık. Bu cinayeti hep birlikte işledik. 'Biz ıslah edicileriz' diye geldiler, 'siz bozguncuların ta kendilerisiniz' dedik, yasama, yürütme, yargı gücü, basın gücü, eğitim gücü ile hükümet, karşı tarafta yer aldı. Siyaset de ekonomi de yara aldı. Yaralı bilinçler yanında bedenen ve psikolojik olarak zafiyetleri, fobileri olan bir nesil geliyor. Göreceksiniz bu pandemi terörünün etkileri daha onlarca yıl sürecek, ölümler, sakatlıklar yaşanacak! Övünebilirsiniz, iktidarı ve muhalefeti ile bu sizin eseriniz! Bravo, başardınız. Bu cinayet üzerinden, servet ve makam edinenleri bu dünyada ve ahirette gazap bekliyor." görüşünü savundu.

Dilipak şu ifadeleri kullandı:

"Gençler, kafanızı kimseye kiraya vermeyin. Sizi kurtaracak birini beklemeyin, vakit kaybedersiniz. Üniversitenizin yöneticilerini ve hocalarınızı da beklemeyin. Onlardan akıl ve vicdan sahibi olanlar zaten size yardım ederler.. Onlar da artık gerçeği görmüşlerdir. Eğer hâlâ susacaklarsa canları cehenneme. Gölge etmesinler başka ihsan istemeyin. Siz aklınız, ferasetiniz ve cesaretinizle onları utandırın! "