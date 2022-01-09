Yeni Akit yazarı Dilipak: Şimdikiler kendilerini öve öve bitiremiyor, bir de çevrelerinde meddahlar bulunduruyorlar

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Şimdikiler kendilerini öve öve bitiremiyor, bir de çevrelerinde meddahlar bulunduruyorlar" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Biz zalimlerden olduk' demek çok mu zor. Başımıza gelen felaketlerin çoğundan biz de az ya da çok sorumluyuz. Cahillik etmişizdir, nefsimize yenilmişizdir. Haksızlıklar karşısında susanlardan olmuşuzdur, ne bileyim ben, eski dervişler kendilerinin yapması gerekenlerle yaptıklarını kıyas ederken 'Abd-i aciz, pür taksir' diye tavsif ederlerdi. Şimdikiler kendilerini öve öve bitiremiyor ve bir de çevrelerinde meddahlar bulunduruyorlar. Geleceğe ilişkin vaatlerde bulunuyorlar. Kim bir şeyi ihtirasla isterse Allah onu o şeyle imtihan eder. Ve kim ki kendi elinde olmayan bir şeyi başkalarına vaat ederse, Allah yine onu o sözleri ile imtihan eder. O sözler onun için fitneye dönüşür" ifadesini kullandı.