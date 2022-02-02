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Yeni Akit yazarı Dilipak: Sakın aklınızı kiraya vermeyin

02 Şubat 2022 09:51

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Sakın aklınızı kiraya vermeyin." çağrısını yaptı. 

Dilipak yazısında, "Din; Allah, Resul ve Kitaptan ibarettir. Mezhepler, tarikatlar, din ve devlet büyüklerinin sözleri, hepsi o işi yapan ya da söyleyenin kendi yorumundan ibarettir. Onların anlattıklarına göre dini anlamaya çalışmayın, dinin sahih temel kaynakları ile onları değerlendirin, onların sözleri bu temel esasa aykırı ise, o sözü, o işi reddedin;  o işi yapan ve savunandan da uzak durun, o kim olursa olsun!" ifadesini kullandı. 

 

Yeni Akit yazarıAbdurrahman Dilipaksakınaklınızıkirayavermeyin
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