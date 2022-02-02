Yeni Akit yazarı Dilipak: Sakın aklınızı kiraya vermeyin

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Sakın aklınızı kiraya vermeyin." çağrısını yaptı.

Dilipak yazısında, "Din; Allah, Resul ve Kitaptan ibarettir. Mezhepler, tarikatlar, din ve devlet büyüklerinin sözleri, hepsi o işi yapan ya da söyleyenin kendi yorumundan ibarettir. Onların anlattıklarına göre dini anlamaya çalışmayın, dinin sahih temel kaynakları ile onları değerlendirin, onların sözleri bu temel esasa aykırı ise, o sözü, o işi reddedin; o işi yapan ve savunandan da uzak durun, o kim olursa olsun!" ifadesini kullandı.