Yeni Akit yazarı Dilipak: Önce bir zihniyet devrimi gerek, camide de, cemaatte de bu devrime ihtiyaç var

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "zihniyet devrimine" ihtiyaç olduğunu savunurken, "Bakın sadece siyaseti hedef alan bir devrimden söz etmiyorum. Camide de, cemaatte de bu devrime ihtiyaç var" dedi.

Dilipak, "Uzun zamandan beri birçok teşkilat yapısında, yerel yönetimlerde, merkezi hükümette, bürokraside ciddi bir değişim beklentisi vardı. Ve yöneticiler mesajın alındığı ve gerekenin yapılacağı mesajı verdi hep. Bu sözlerin gereğinin yapılması ya unutuldu ya da sürekli ertelendi. Yapılan mevzi değişiklikler yeterli görülmedi.

'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından beklenen yeni adımlar gelmedi. Ne zaman gelecek o da belli değil, yeni süreci kim yönetecek? O konuda bugünkü süreçte belirsizlik hakim. 2021’deyiz, sayılı günler çabuk geçer. 2022 yılı seçim sürecinin başlayacağı yıl olacak. 2023’de seçim var. O zaman bugünkü kadrolar, 2023’ü belirleyecek kadrolar olacak. 2023 beklentisi de yine yüksek bir beklenti. Ama bugünden şikayeti olanların, bugün karşılaştıkları gerçekler, gelecek beklentisi açısından geniş yığınlar için sükut-ı hayale sebeb olabilir.

Her şeyden önce bir zihniyet değişikliği gerekli idi.

Erol Yarar’ın geçen aylarda devrimden söz eden bir açıklaması oldu. “Tek yol devrim” derken, aslında Great Reset sürecinde, eski normların yerine yeni normlardan, yeni bir dünya düzeninden söz edenlere karşı, kavram ve kurumları ile yeni bir dünyanın inşasında devrimci inisiyatifin gerekliliğine vurgu yapıyordu.. Kavram ve kurumları ile tarih yorumu, yaşadığı zamana ilişkin değer yargıları ve gelecek tasavvurunun yeniden yapılandırılması gerekiyor. Yani Mehmet Akif’in “Asrın idrakine söylemek İslamı” tezindeki bakış açısına vurgu yapıyor sanki.

Bu kadroların böyle bir devrimci akla sahip olup olmadığına siz karar verin.. Bakın sadece siyaseti hedef alan bir devrimden söz etmiyorum. Önce bir zihniyet devrimi gerek. Camide de, cemaatte de bu devrime ihtiyaç var. Kendi hayatımızdaki putlaştırdığımız ne varsa onları da İbrahimi bir duruşla kırmamız gerek. Herkes kendi nefsine taht kurup oturan Şeytanları taşlamakla başlayabilir bu işe. Siz, bu anlamda parti, vakıf, dernek, oda, sendikalarla Genel Merkez’den taşra teşkilatlarına beklenen heyecanın yakalanmasının çok mümkün olacağını sanıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.