Yeni Akit yazarı Dilipak: Ölçü ve tartıyı doğru tutacağız, mahkeme de bu ölçüye tabidir

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Ölçü ve tartıyı doğru tutacağız, mahkeme de bu ölçüye tabidir" değerlendirmesini yaptı.

Dilipak yazısında, "Şimdi tevbe zamanıdır. Ve imanımızı, kulluğumuzu Allah’ın kitabına göre ve “Allah indinde tek din olan İslam”ın, Resullerin yaşayıp bize örnekledikleri şekilde, ona hiçbir şey eklemeden ve ondan hiçbir şey çıkarmadan tashih etme zamanıdır. Ölçü ve tartıyı doğru tutacağız. “Evet” ve “Hayır”larımız bu ölçüye (vahiy ve risalet) göre olacak. Devlet yönetirken de ticaret yaparken de ya da yönetilirken de her türlü ekonomik, siyasi, içtimai davranışımızda bu kuralı esas alacağız." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak şu ifadeleri kullandı:

“Ölçü” ve “tartı” sadece gram/kilo ve metre ile yapılmaz, bu kurala göre. Mesela yasa, mevzuat da bu ölçüye tabi, paranın değeri de. Mahkeme de bu ölçüye tabidir, herhangi bir konuda bir karar verirken de, not verirken de, işe girerken de.. Ölçü ve tartı hayatın bütününü kuşatır. Kural şu: “Misgale zerretin hayran yerah ve misgale zerretin şerran yerah”. Kim bu dünyada zerre-i miktar iyilik ya da kötülük yapmışsa, öbür dünyada mutlaka o nisbette yaptıklarının karşılığını görecektir. Bu dünya maddi bir dünya, bu dünyanın bir de “anti madde” olan, manevi bir ahiret karşılığı var. Allah (cc) o dünyayı, ahiret yurdunu, bu dünya hayatına karşılık yanında rehin tutuyor."