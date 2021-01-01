Yeni Akit yazarı Dilipak:  Noel Baba artık bir tüketim pazarında iş tutan Coca Cola’nın ürettiği bir tüketim ajanı!

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Noel Baba artık bir tüketim pazarında iş tutan Coca Cola’nın ürettiği bir tüketim ajanı!" görüşünü savundu.

Dilipak, "Aralık, Ocak, Ekim dışında bir tane Türkçe ay adı yok. Yeni yıl deyince en çok bilinen isim, 'Noel baba', ama ne gariptir ki, o zatı ne sevenler ve ne de ona karşı çıkanlar, gerçek kimliği ile tanımlıyorlar. Noel Baba artık bir tüketim pazarında iş tutan Coca Cola’nın ürettiği bir tüketim ajanı! Öz yurdunda garip bir ademoğlu. Dünyanın en iyi bilinen markası hakkında maalesef bu ülkenin insanlarının yeterli bilgisi yok. Siyaset, bürokrasi, iş dünyası, akademi, sivil toplum, medya da konuyu ucuz bir magazin konusu ya da sekülerleşme / batılılaşma aracı olarak kullanıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Tepki almasından korkmayacak olsalar Noel Baba, gökkuşağı altında çocuklara aşı yapar, cinsiyeti belli olmayan bir birey de ona işi yapar! Sahi 'gender' olarak Noel Baba’ya farklı bir cinsiyet giydirmek nasıl olur. Kadın semazen olduktan sonra!?" ifadesini kullandı.

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