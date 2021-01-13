Yeni Akit yazarı Dilipak: Ne kadar çok yalancı, dedikoducu, gıybet eden insanlar olduk, hatta iftira ediyoruz

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Ne kadar çok yalancı, dedikoducu, gıybet eden insanlar olduk, hatta iftira ediyoruz" görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Ne kadar çok yalancı, dedikoducu, gıybet eden insanlar olduk. Hatta iftira ediyoruz. Siyaset, piyasa bunlarla dolu. Oysa sevgimiz nefretimizden, merhametimiz gazabımızdan büyük olacaktı. Kederlerimizi paylaşacaktık ki azalsın, sevinci paylaşacaktık ki çoğalsın, bereketlensin diye. Halimize baksanıza, başkalarının acılarında kendimize mutluluk, başkalarının yoksulluğunda kendimize zenginlik hayal ediyoruz. Hani hak ve ihtiyaç sahibine öncelik verdiğimizde, Allah (c.c) bu küçük ikramımız karşısında bize, onun karşılığını, on katı, yüz katı, hatta 700 katı ile geri verecekti. Cennete giden yolda ticaretimiz böyle olacaktı. Hesabi değil Hasbi olacaktık." ifadesini kullandı.

Dilipak, "Otoriteye boyun eğenler, hem kendilerine, hem boyun eğdikleri kişiye ve hem de topluma zarar verirler. Onlar kişiliksiz, riyakâr, menfaatperest, bir dinden/ahlak ve gelenekten bağımsız bireylere dönüşürler." düşüncesini dile getirdi.