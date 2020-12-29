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Yeni Akit yazarı Dilipak: Memleket siyasette, STK'da, akademide, medyada 'adam yokluğu' dönemi yaşıyor, eskilerin artıklarını boyayıp yeniden piyasaya sürüyorlar

29 Aralık 2020 11:07

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak  "Memleket siyasette, STK'da, akademide, medyada 'adam yokluğu' dönemi yaşıyor, eskilerin artıklarını boyayıp yeniden piyasaya sürüyorlar" görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Aslında yeni bir durum yok. Oysa tam ve köklü bir değişim olmadan işimiz zor." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Madem, iktidarı muhalefeti hepsi ABD, AB ve İsrail’in gözünün içine bakıyor ve oradan medet umuyor, oradan gelecek işaret ve kurulacak ilişkilere göre tavır belirliyor, o zaman biz niye bugün adını FETÖ koyduğumuz, dün canciğer olduğumuz FETÖ’ye ya da ana muhalefet kanadının aynı şekilde sahiplendiği BÇG’ye karşı çıktık ki." ifadesini kullandı. 

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