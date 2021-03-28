Yeni Akit yazarı Dilipak: Kürşat Ayvatoğlu'nu kurtarmak, ilişkiler ağını görmezden gelmek, çok daha büyük felaketlere sebep olacak

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve yeniden gözaltına alınan AKP Genel Merkezi büro personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin olarak, "Kürşat Ayvatoğlu'nu kurtarmak, ilişkiler ağını görmezden gelmek, çok daha büyük felaketlere sebep olacak" düşüncesini dile getirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dilipak, "Hamza Kürşat Ayvatoğlu olayının üstünü örterseniz, kendi çocuklarınızı felakete götüren yolları da görmezden gelmiş olursunuz. Gün gelir o canavar sizi de vuru. Paranın izini sürün ilişkiler ağını çözersiniz. O izi sürerseniz,o yol sizi şeytanın inine götürür.O yer yakınızda. Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nu kurtarmak, ilişkiler ağını görmezden gelmek, çok daha büyük felaketlere sebeb olacaktır. Onu kurtarmaya çalışmak, geleceğinizi karartacaktır. Onu kurtarmaya çalışacaklar mafya ve yolsuzluk çetelerinin suç ortağıdır. Mesele Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nu linç etmek değil. Onun nasıl bu yollara savrulduğunu görerek diğer gençleri korumak olmalıdır. Onu kullanan ağababalarına bakın, çevrenizde ve her yerdeler." ifadesini kullandı.

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