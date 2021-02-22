Yeni Akit yazarı Dilipak:  Kula kulluk yok, hep birlikte bu talebi yükseltmemiz gerek

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Kula kulluk yok, hep birlikte bu talebi yükseltmemiz gerek” görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, “10 Emir bize yol gösterebilir. Kula kulluk yok. Allah’tan başka ilah yok. İsteyen inanır, isteyen inkar eder. Kimse bizim ilahımız Rabbimiz olmadığı gibi biz de kimsenin İlahı ve Rabbi değiliz. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacağız. Din ve devlet büyüklerini İlah ve Rab edinmeyeceğiz. Allah’ın adını kullanarak ve dini mukaddes dışında süfli emelleri için istismar ederek, insanları aldatanlardan olmayacağız. Yaşadığımız zamana ve mekana şahidlik edecek, haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumlardan yana, zalimlere karşı olacağız. Haksızlıklar karşısında susanlardan olmayacağız. Bir kavme olan düşmanlığımız bile bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecek. İşi ehline vereceğiz, insanlar hakkında karar verirken bilenlere danışacak, vereceğimiz karar konusunda, o işten yarar ve zarar görenlerin talep ve itirazlarına açık olacağız. Masiyet, suç, yanlış işler konusunda kimseye itaat etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Dilipak şunları kaydetti:

"Cinayet işlemeyecek ve hiçbir canlıya zulmetmeyeceğiz. Canlıların neslini sürdürmesi için onların tabii hayat alanlarına zarar vermeyeceğiz. Hayvanları öldürüp, ekinleri talan etmeyeceğiz, onların fıtratlarını bozmayacağız. Çünkü onların başına gelen bizim de başımıza gelir. Nesli, aileyi, geleceğimizi ifsat eden fuhşiyata, uyuşturucu, aklı zail eden ve fıtratı bozan her türlü yiyecek, içecekten uzak duracak, kumar ve faydasız işlerden, malayani şeylerden uzaklaşacağız. Çalmayacağız, yalan söylemeyecek, yalancı şahidlik yapmayacak, dedikodu, gıybet ve iftiradan uzak duracağız. Rüşvet alıp vermeyeceğiz. İşi ehliyet ve liyakate göre taksim edeceğiz, torpil yapmayacağız. Kavmiyetçilik yapmayacağız. Zira, biz doğduğumuz ana-babayı kendimiz seçmedik, doğduğumuz zamanı ve mekanı, derimizin rengi ve cinsiyetimizi kendimiz seçmedik. Bundan dolayı üstün ya da geri olamayız. Bunlardan dolayı kimse üstünlük iddiasında bulunamayacağı gibi, kimseye karşı da aşağılayıcı bir tavır içine giremez."