Yeni Akit yazarı Dilipak: Kimsenin elini de öpmedim, el de öptürmem

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, eski Zaman gazetesi yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın devletin özel kurumları ile ilişkili olduğunu söylediği M.Ö. isimli Fransız Haber Ajansı AFP foto muhabirinin “özel şoförlüğünü” yaptığını ve “çantasını taşıdığı" iddialarına köşesinden yanıt verdi.

Dilipak yazısında, "Bir zamanlar Zaman Gazetesinin Genel Yayın yönetmeni olan, halen ABD’de yaşayan Ekrem Dumanlı, benden de söz ettiği, yeni yayınlanan bir video röportajında devletin özel kurumları ile ilişkili olduğunu söylediği M.Ö. isimli Fransız Haber Ajansı AFP foto muhabirinin benim “özel şoförlüğümü” yaptığını ve “çantamı taşıdığını” söylüyor. Tabi yalan söylüyor. M.Ö Türk vatandaşı, çevresinde tanınan biri. Ben M.Ö. ile gazeteci olarak tanıştım. Ben Dumanlı’nın da gazeteci olduğunu zannediyordum!? 1- Benim hiçbir zaman özel şoförüm olmadı. Toplu taşıma araçlarını kullandım ve zaman zaman da hanımımın arabası oldu ve o zaman da beni o getirdi-götürdü. Çünkü benim ehliyetim de yok, araba kullanmayı da bilmem. Ve beni tanıyan herkes bunun böyle olduğunu bilir. 2- Ben çantamı hiçbir zaman hiç kimseye taşıtmadım, kendi çocuklarım, yeğenlerim de dahil. Ve bunu da beni tanıyan herkes bilir. Kimsenin elini de öpmedim, el de öptürmem. Beni çevresindeki tanıdıkları ile karıştırmış olabilir. Yalancının mumu, yatsıya kadar yanar. Dumanlı, şecaat arzedeyim derken şaşırmış olmalı!?" ifadesini kullandı.