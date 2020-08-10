Yeni Akit yazarı Dilipak: İstanbul Sözleşmesi lobisine inat geleneklerinden beslenerek yarınlara yürüyen bir Türkiye için yola devam

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, " İstanbul Sözleşmesi' lobisine inat, kökü mazide olan ati anlayışı ile köklerinden, tarih ve geleneklerinden beslenerek yarınlara yürüyen bir Türkiye için yola devam." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Faşizm, komünizm, kapitalizm, hepsi bu süreçte denenen dünyayı kontrol mekanizmalarından başka bir şey değil. Şimdi moda globalizm, 'cinsiyetsiz bir toplum'. Bu kez atom bombası değil, ondan daha tehlikeli biyolojik ajanlar kullanmayı ve “gereksiz insanlar”ı kedi-köpek kısırlaştırır gibi kısırlaştırmaya hazırlanıyorlar. Bu uzun bir konu. 'Tarihin sonu', 'medeniyetlerarası çatışma' derken aslında bunu anlatmaya çalışıyorlardı. BÇG, FETÖ, BOP 'Tanrının krallığı' yolunda ilerleyenlerin yola döşedikleri parke taşları idi. Yapay Zeka, Humonoidler, 5G, Starlink, Corona, Lanzarote, İstanbul Sözleşmesi, CEDAW, Starlink, Nerolink, NEOM vd." ifadesini kullandı.

Dilipak, "Ben içeride 'bizimkiler'le mahkeme önünde hesaplaşırken, bunları da takip edeceğim. Anlayan anlamıştır, ben niye Ayasofya üzerinden Ortodoksluk, Doğu Roma, Osmanlı Milletler topluluğu ve Hilafet tartışmasına girdim. “Hayır” diyebilen ve “İstanbul Sözleşmesi” lobisine inat, kökü mazide olan ati anlayışı ile köklerinden, tarih ve geleneklerinden beslenerek yarınlara yürüyen bir Türkiye için yola devam." değerlendirmesinde bulundu.

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