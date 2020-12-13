Yeni Akit yazarı Dilipak: İçimizdeki beyinsizlerin gafleti yüzünden zor günler yaşayacağız gibi

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Başaramayacaksınız! Beynimizi resetleyemeyeceksiniz inşallah! Ama içimizdeki beyinsizlerin gafleti yüzünden zor günler yaşayacağız gibi” görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, “Biz zaten insansız hava araçlarını çok sevmiştik. Şoförsüz otomobilleri yollarda. Sahi bu şoförleri ne yapacağız!? Öğretmensiz okulları da çok sevecek öğrenciler. O binalara da gerek yok. Doktora da gerek yok.. Avukata da.. Yapay zeka bütün sorunları çözüyor. Humanoidler herkesi tanıyor, her adresi biliyor, her dili konuşuyor. Sahi bize ne gerek var. Yaşasın 'İnsansız dünya'! Evet gerçekten bu kadar insana gerek yok. Öldürmeye yüreğiniz el vermediği için, sokak köpekleri gibi kısırlaştırın gitsin! Yaşayacak olanlar da zaten cinsiyeti bile olmayan, din, ahlak ve gelenekten bağımsız “Birey”lere dönüştürüldükten sonra, kafalarına bir de çip ya da bileklerine birer elektronik pranga, Neuralink’le insan, hayvan ve bilgisayarı bir networkte buluşturdunuz mu, insan dediğiniz mahluk zaten biyonik robota dönüşecek.” ifadesini kullandı.