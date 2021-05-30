Yeni Akit yazarı Dilipak: Herkes kendi katilini koruyor, herkes, ucu kendine dokunma ihtimali olan işlerin üstünü örtüyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gazeteci Uğur Mumcu cinayetine ilişkin olarak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etmesine dair, "Biri Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili birini işaret etmesi ve o birinin 'Ben bir tuğla çekersem devlet aşağı iner' sözü üzerine yıllardır birçok spekülasyon yapılıp durdu ve kimse gerçeğin peşine düşmeni, tıpkı Yazıcıoğlu, Hablemitoğlu, Dink, Üçok ve daha birçok cinayet konusunda olduğu gibi. Herkes kendi katilini koruyor. Herkes, ucu kendine dokunma ihtimali olan işlerin üstünü örtüyor ve .eytan bu gibi işleri, bu durumu bildiği için bir şekilde herkesle ilişkilendiriyor." yorumunu yaptı.

Dilipak yazısında, "Ya da bu yola girenler, bir yerde bir şekilde birlikte olma gereği duyuyor. Ve herkes kendi adamını koruyayım derken bu Şeytani düzeni korumuş oluyorlar. Ağar, Mumcu konusunda söylediği iddia edilen sözleri reddediyor ama Güldal Mumcu iddiasında ısrarlı. Bu olay bir sır olarak kaldı. Detaylar önemli değil. Ama hatırlatalım, Cumhuriyet bu işi “İslami Cihad” diye bir hayali örgüte yıktı, CHP de “Şeriat düşmanı söylem ve eylemleri ile bu konuda gerçeğe ulaşılmasını engelledi”.. Yani bu işin sağı-solu yok. Duvarın arkasında başka bir dünya var. Bir tiyatro oynanıyor. Sahnede katil, hedefindeki adamı vururken, sahnenin arkasında katil ve maktul rollerindeki, başarılı oyunları için birbirini kutlayacaktır. Akşam birlikte kafa çekeceklerdir. Kontrollü bunalım stratejisi dedikleri şey böyle bir şey." ifadesini kullandı.