Yeni Akit yazarı Dilipak: Halimize bakıyorum da aldatılmaya doymadık galiba

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Halimize bakıyorum da aldatılmaya doymadık galiba" görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Bütün devletler bir ideal üzere kurulur, yükselir, bozulur ve çöker.. Her ülkede kahramanlar gibi hainler de vardır. Gariptir, herkesin haini, ötekinin gözünde kahramandır aslında. Peki biz kimiz ve nerede duruyoruz. Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Biz Fatih’i severiz, Timur’u sevmeyiz. Özbeklerin Fatihi Timur’dur. Fatih’i severiz ama Cem Sultan’ı görmek istemeyiz. Fuzuli şikâyetnamesini yazdığında, 'Selam verdim rüşvet değildur deyu almadılar' diye serzenişte bulunduğunda 1500’lerin başında Kanuni sultandı. 1700’de Lale devri, yabancılaşma. 1800 Tanzimat, inkar. 1900 İttihat Terakki. Halifeyi Selanik’e sürgüne gönderen bir zihniyet işbaşında. Yıkılış ve Cumhuriyet. İttihat Terakki’nin siyasi ayağı iktidarda. Aslında Anadolu topraklarında ilk Cumhuriyet Kars İslam Cumhuriyeti idi ve bu Cumhuriyet başkanlıkla yönetiliyordu. 1919 Nisan ayında İngilizler tarafından yıkıldı. Daha Mustafa Kemal Samsuna gitmeden!. 18 yaşındaki gençler de akil-baliğ oldukları için oy kullandılar, hem de kadın ve erkek. Tanzimat’tan tek parti dönemine bütün inkılaplarda yeni gelen hiçbir şey yok, yapılan tek şey, genel anlamda “İslami olanın yasaklanması”dır. Harf, kıyafet, takvim, maarif.." ifadesini kullandı.

Dilipak, "Neyse mayınlı tarlaya girmeyelim. Bugünlerde Kemalizm 2’yi yazıyorum da. Üzgünüm ama aldatıldık ey halkım! Halimize bakıyorum da aldatılmaya doymadık galiba." görüşünü savundu.