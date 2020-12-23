Yeni Akit yazarı Dilipak: Haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır, böyle giderse başınıza gelecekleri bekleyin

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bugün, tanı kiti rezaletine karşı akademya, siyaset, bürokrasi ve merkez mediadan yeterli bir ses çıkıyor mu! Onlar kim olurlarsa olsunlar, haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır. Böyle giderse başınıza gelecekleri bekleyin. Öyle ya da böyle yeryüzünü cehenneme çevirmemiz uzak bir ihtimal değil." görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Peki siz bu hesaplaşmada kimden yanasınız! Elbette birileri tatbikatlar yapabilir, başkaları da başka tuzaklar kurma peşinde olabilir. Burada Müminlerin hatırda tutması gereken hususu Enfal 30’da, Rabbimiz bize en güzel şekilde hatırlatıyor: Hatırlar mısın? İnkâr edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı; onlar tuzak kuruyorlardı Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah’tır" ifadesini kullandı.