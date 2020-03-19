Yeni Akit yazarı Dilipak: Hac bu sene ertelenebilir

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hac ziyaretinin bu sene ertelenebileceğini öne sürdü.

Dilipak, "Ramazan geliyor, toplu iftarlar olmayacaktır bu sene, hatta cenaze namazları, teravih ve bayram namazı konusu da gündem olacak. Kurban kesimi de çok kolay olmayacaktır bu sene. Öyle bu mikrob bugünden yarına girdiği yerden çıkmayacak. Hac da bu sene ertelenebilir. Diyanet bu konuda dini merasimlerin ötesinde bir sosyo psikoloji, din psikolojisi ve sosyolojisi, sosyal siyaset planlaması konusunda hem sanal hem mevcud media üzerinden sürekli mesaj paylaşması yapması gerekir. Bu sene iki bayramda da Diyanet ve Media dernekleri ortak bir bayram gazetesi çıkaramaz mıyız! Bu konuda İlahiyat ve dini kanaat önderleri ile dirsek teması içinde olması gerekir. Okulların ve yurtların yanında fiziki şartları uygun camiler, eğer kriz derinleşirse ilk yardım, acil yardım, insani yardım, şifa merkezi olarak da hizmet verebilir. Beklenen ölümlerle ilgili mezar yerleri, defin işleri ve törenlerle de şimdiden tedbir alınması gerekir." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Medyası, STK’sı ile herkes insanlığı tehdit eden bu gelişmeler karşısında evrensel bir cephe oluşturmak zorundadır. Ve her zamankinden daha çok ibadet, dua ve hepsinden önce tevbe etmemiz gerek. Çünkü biz zalimlerden olduk ve bu belalar da sürpriz değil. Hepimiz kendimize bakalım. Bu gökdelenleri diken koyun çobanları, bu helal-haram demeden önüne konan haltı hapur hupur yiyenler, makam sahiplerinin nereden nereye nasıl geldiklerine bakın. Unutmayalım ki, Allah cahil ve zalim bir topluluğa yardım etmez. Onların üstüne pislik ve bela yağdırır, onların işlerini sarp dağlara sardırır. Beterin de beteri var. Deprem, çekirge, kum, karınca, kurbağa, sivrisinek.. Aklımızı başımıza alalım" ifadesini kullandı.

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