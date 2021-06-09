Yeni Akit yazarı Dilipak: Göz göre uzay işgal ediliyor, kimseden tık yok

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısını Ay ve Mars’a yerleşmek için yapılan çalışmalara ayırdı.

“Sözkonusu “uzay” olunca biri bizimle dalga geçiyor sanki. Bu arada göz göre uzay işgal ediliyor kimseden tık yok. ‘Alçak irtifa uyduları’ ile yeryüzünün değil sadece üstü değil, altı, denizin derinlikleri, barajlar ve göllerin tabanları da scan ediliyor” diyen Dilipak, Ay ve Mars’a yerleşim yeri aramak için gerekçe gösterilen “nüfus artışına” inanmadığını yazdı.

Dünya nüfusunun 5’te birinin Hindistan’da yaşadığını ve tüm dünya nüfusu Hindistan yoğunluğunda yaşasa bile bugünkü nüfusun 40 katını Dünya’nın taşıyabileceğini ifaden Dilipak, Avustralya, Afrika kıtası ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke ile ilgili hesaplamalar yaptı, Antarktika’nın hesaba katılmadığını ifade etti.

Dilipak, konuyla ilgili “çalışmaları” yazısında “çürütmeye” çalışarak “Dünyada, yakın çevrelerinde neler olup bittiğinden habersiz insanlar uzay yalanları ile oyalanıyor. Uzay yalanları devam ediyor, Dünya üzerinde hiçbir yansıması olmayan teknolojileri sadece uzayda görüyoruz. Gerçi masalların çoğu hayal gücü olsa bile, uzay masallarına inanan çok fazla kişi var” dedi.

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