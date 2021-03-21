Yeni Akit yazarı Dilipak: Geçmiş dönemin riskli kararlarında sorumluluğu bulunan, şaibeli isimlerin de teşkilat ve idareden temizlenmesi gerek

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Geçmiş dönemin riskli kararlarında sorumluluğu bulunan, şaibeli isimlerin de teşkilat ve idareden temizlenmesi gerek” görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "İstanbul Sözleşmesi’nden çekildik. Evet, doğru yönde ileri doğru bir adım attık ve henüz yolun başındayız. Yapacak çok işimiz var. Uzun ve ince bir yoldayız. Ülkemiz, bölgemiz, dünya kaynıyor. 'Kimle yapalım ne yapalım'dan önce bir zihniyet değişikliği gerek. Def-i mazarrat öncelikli olmalı. Zihniyet, kadro, yöntem konusunda taktiklerden önce stratejik bir karar vermek gerek. “Kem alat ile Kemalat olmaz.” Allah’ın yardımı için şart belli, kirli insan ve kirli fikirlerle, kirli bir istikametle bu iş olmaz. Mesele; kabine değişikliğini kongre öncesi mi, sonrası mı hesapları ile bu iş olmaz. Siyasilerin ne dediği kadar nasıl anlaşıldığı konusunda da dikkatli olması gerek. Yeni yanlış bir adım, bütün olumlu havayı tersyüz etmemeli. Riskli isimlerden uzak durulmalı ki toplum sükût-u hayale düşmesin. Hatta geçmiş dönemin riskli kararlarında sorumluluğu bulunan, şaibeli isimlerin de teşkilat ve idareden temizlenmesi gerek. Hem teşkilat, hem Başkan yardımcılıkları ve hem de kabine değişikliği konusunda aman ha dikkat" ifadesini kullandı.