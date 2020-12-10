T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Akit yazarı Dilipak: "Eyvah çocuklarımız deist oluyor" diyorduk, şimdi onu da arar hale gelecek gibiyiz

"Siyaset, cemaat, şirket üçlüsü içinde işler karıştı"

10 Aralık 2020 09:59

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Dinin özünü kaybettik. Siyaset, cemaat, şirket üçlüsü içinde işler karıştı. 'Eyvah çocuklarımız deist oluyor' diyorduk, şimdi onu da arar hale gelecek gibiyiz. Yeni nesil agnostik' oluyor. Gençler kime ve neye inanacağını, kime güveneceğini bilmiyor." görüşünü savundu. 

Dilipak, "Siyasette de ekonomide de toplumda da gidişat iyi değil. Ne yaptığımız kadar, onu, niçin, nasıl, kimlerle, kaça yaptığımızın da hesabını vereceğiz. Yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz." düşüncesini dile getirdi.

ETİKETLER

Yeni Akit gazetesi yazarıAbdurrahman Dilipakdeistagnostiksiyasetcemaatşirketgençgüvendin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24