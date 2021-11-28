Yeni Akit yazarı Dilipak eğitim sistemini eleştirdi: Dil yetersiz, felsefe yetersiz, din dersi yetersiz

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Mevcut eğitimde dil yetersiz, felsefe yetersiz, din dersi yetersiz. 19.YY sonunda oluşan kavram ve kurumlarla 21.YY açıklamak mümkün değil. Politik tercihlerle tarih, yurttaşlık bilgisi gibi dersler faydasız, hatta zararlı.." görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Maarif konusu hayati öneme sahip bir konu. Bu konuya tekrar döneceğim ama, bir defa Üniversite / Yüksek okul yapısının tepeden tırnağa yenilenmesi gerek. Mesela nasıl üniversitelerde aynı zamanda birden fazla fakülte ve yüksek okul ya da seçmeli ders okunabiliyorsa, lisede de, mesela normal lise, ya da meslek okulu ile İmam – Hatip eşzamanlı iki ayrı daldan diploma alınabilir. Lisede okuduğu derslerden İmam-Hatip’de de okuyacaksa muaf olabilir. Ayrıca mesela dil ya da diğer dini öğretilen konusunda seçmeli dersle mezun olabilir" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut eğitimde dil yetersiz, felsefe yetersiz, din dersi yetersiz. 19.YY sonunda oluşan kavram ve kurumlarla 21.YY açıklamak mümkün değil. Politik tercihlerle tarih, yurttaşlık bilgisi gibi dersler faydasız, hatta zararlı.. Sanat, spor konusunda kişiler onaylı kurumlarda aldıkları sertifikalarla örgün eğitimden muaf olabilirler. Üsküdar Musiki Cemiyeti, sadece musiki dersi değil, onun tarihi, tekniği, etiği vd özelliklerini öğretebilir. İsterse belediye, sendika, koop., vakıf, dernek gibi bir yerden değişik spor dallarında, sanat alanında ders alabilir ve devlet, bu konuda kendine öğrenci maliyeti kadar bu öğrencilere, derse devam ve başarısına göre teşvik verebilir. Özellikle dil, edebiyat, mantık, matematik, astronomi ve coğrafya son derece önemli. Dil ve edebiyat yetersizse öğrenci anlatılanı anlayamayacaktır. Ya da düşündüğünü özgürce ifade edemeyecektir. Bugünlük de bu kadar. Selâm ve dua ile."