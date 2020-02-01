Yeni Akit yazarı Dilipak: Diyanet anayasal statüde özerk olmalı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Dr. İhsan Şenocak'ın "Cumhuriyet inkılapları ile gasp edilen vakıf malları Diyanete teslim edilsin" fikrine katıldığını belirterek, "Benim teklifim 'Diyanet anayasal statüde özerk olmalı" görüşünü ifade etti.

"Bugün Diyanet Hilafetin yerine ikame edilen bir kurum mu, yoksa laik devletin Müslümanları kontrol altında tutmak için yapılandırdığı bir teşkilat mı?" diye soran Dilipak, "Diyanet'in Hilafete göre büyük ölçüde tırpanlandığını söyleyerek şikâyetlerini şu şekilde belirtti:

"Camiler devlet dairesi, imamlar memur hale getirildi. Tevhid-i tedrisat kapsamında İmam-Hatip Okulları, Kur’an Kursları ve İlahiyat fakülteleri Diyanetin elinden alındı. Zorunlu din dersleri bir 'kültür' olarak değerlendirildi. Dönem dönem, din adına laikliğin ezberletildiği, resmi ideolojinin dinleştirildiği ve TSE damgalı bir dinin misyonerliğine dönüştürüldüğü bir şekle sokuldu.. Hatta dini vakıflar dahi artık Diyanetin kontrolünde değil. Hilafetten gelen mali kaynaklar ise sağda-solda harcandı. Zekat ve sadakaları bile laik cumhuriyet başka kanallara aktardı. Kurban derileri bile sorun oldu, Hac ve Umre gibi dini ibadetler bile bir yanı ile Diyanetle ilişkilendirilse bile laik kurumların eline bırakıldı."

"Kamu otoritesinin Diyanet üzerindeki hiyerarşik belirleyiciliği sonlandırılmalı"

Dilipak devamında, şu önerilerde bulundu:

"Diyanetin yeniden yapılandırılması aşamasında Diyanet personelinin kamu kaynaklarından maaş almasına son verilmesi gerek. Tabii aynı şekilde kamu otoritesinin Diyanet üzerindeki hiyerarşik belirleyiciliğinin de sonlandırılması gerek. Eş zamanlı olarak, dini vergilerin tahsili ve nemalandırılması noktasında bir finans kurumunun kurulması gerekecek. Aynı şekilde dini vakıflar ve daha önce Hilafete bağlı gayrimenkul ve imkânların bu kuruma devredilmesi gerekir. Buna Emaneti mukaddese ve şer-i siciller dahil.

"Diyanet kendi Media’sını da kendisi kurabilmelidir"

Din eğitimi örgün eğitimden İmam Hatibe, Kur’an kursundan İlahiyata kadar tamamen Diyanet'in kontrolünde olması gerek. Dini Vakıf ve derneklerin, oda ve sendikaların da Diyanet çatısı altında örgütlenmesine izin verilmesi gerekecek. Diyanet kendi Media’sını da kendisi kurabilmelidir. "

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