Yeni Akit yazarı Dilipak: Din konusunda siyaset, bürokrasi akademi, medyaaki “çok önemli kişiler”in cahillikleri gerçekten dehşet verici

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Din konusunda sokaktaki kalabalıklar değil, siyaset, bürokrasi akademi, medyadaki “çok önemli kişiler”in cahillikleri gerçekten dehşet verici." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Sonunda yöneticiler de halkın bir parçası. Tencere yuvarlanıyor kapağını buluyor. Cami demek ki, bu konularda görevini tam olarak yapamıyor. Cemaat güzel örnek olamıyor, güzel söz ve hikmetle bu dini insanlara anlatamıyor. Bu da bizim sorumluluğumuz. Eğitime gelince “Cehaletin bu kadarı zaten ancak eğitimle mümkün olabilirdi”. Peki biz şimdi, yaşamakta olduğumuz olayları bu insanlara nasıl anlatacağız. Daha faiz, riba, kur, enflasyon tartışmasının içinden çıkamıyoruz. İşimiz zor. Peki bu durumda Great Reset, Trans Humanizm fitnesini nasıl anlatacağız. Artık aklımızı başımıza toplamamız gerek. Ya Rab bize Hakkı Hak, batılı batıl göster, Hak’ta toplanmamızı nasib et. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanları değil. Son bir not: Allah cahillere ve zalimlere yardım etmez. Onların işlerini sarp dağlara sardırır, üstlerine pislik yağdırır." ifadesini kullandı.