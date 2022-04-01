Yeni Akit yazarı Dilipak: Çok kibirliler, zevkleri ve menfaatleri peşinde koşuyorlar, istişare ve şûra etmiyorlar

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “En büyük fitnelerin başında dünyevileşmek var. İnsanlar Allah’ı ve ahiret gününü unuttular sanki. Din vijdanlara ve mabetlere hapsedildi. Her şey meta. İnsanlar çok sabırsız ve öfkeli. Adaleti aramıyorlar ve merhametli de değiller. Çok kibirliler, zevkleri ve menfaatleri peşinde koşuyorlar, istişare ve şûra etmiyorlar." görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Tevbe etmemiz gerek. Hep başkalarını eleştiriyor ve onları değiştirmeye çalışıyoruz, başkalarına öğütlediğimiz şeyler konusunda kendi nefsimizi unutuyoruz. Oysa, Allah’ın yardımı bize ulaşmadan kötü gidişten kurtuluş mümkün değil ve kurtuluşa erenlerden olmak için ise önce kendimi değiştirmemiz gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.