Yeni Akit yazarı Dilipak:  'Çivi çiviyi söker' derler ya, esrar uyuşturucudan kurtulmak için bir çözüm olabilir mi?

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, esrarın zararlı olmadığını belirterek, uyuşturucuya karşı kullanılabileceğini öne sürdü. Dilipak, “Esrarın bitkisi zararlı değil, hatta çok faydalı bir bitki. Bıçakla adam öldürülür diye bıçağı yasaklıyor muyuz!. Ya da kadınların ojelerini temizledikleri, her eczaneden alabileceğiniz aseton ya da her hırdavatçıda, inşaat malzemesi satılan her yerde bulabileceğiniz tiner ya da solvent türevleri de doğrudan uyuşturucu olarak kullanılabilir. Tinerci yok mu memlekette?” Düşüncelerini dile getirdi.

Dilipak, “Esrarın kriminal risk katsayısı düşük. Biyolojik risk çok daha düşük. Esrar Bonzai’nin önüne geçmek için bir bariyer olamaz mı? Bakın yeni bir uyuşturucu türü daha kapıda ‘e-uyuşturucu’ yani ‘sanal uyuşturucu’. Mesaj olarak cep telefonunuza gönderilebiliyor. Siz bunu bioresonance yöntemi ile ya da e-water (elektronik su) yolu ile dil altından beyne gönderdiğinizde, beyin kendi Adrenalinini, Endorphin, Serotonin’ini kendisi üretiyor” ifadelerini kullandı.

Dilipak yazısında şunları kaydetti:

“Kenevirin bin tane faydası var. Böylece keneviri de kurtarmış oluruz, bu mübarek bitkiye itibarını da iade etmiş oluruz.Lütfen, Anadolu’da ele geçirilen kenevir tarlalarını tahrip etmeyin, ekenleri yakalayın cezalandırın. El koyun. Bu bir nimet, o tohuma ihtiyacımız var. O bitki yaşasın ki toprağı havayı ıslah etsin. Dava açılsın, sorumlular yargılansın, cezalandırılsın. O bölge üniversitenin ARGE alanı olsun. Bir müteşebbis bu işi yed-i emin ya da kayyım olarak devralabilir. Bu işten tabiat da, vatandaş da, maliye de kazançlı çıkar. Bir yandan ekmeye çalışıyoruz, bir yandan yakıyoruz.

Hem zaten, devlet bunu kontrollü bir şekilde bedava ekecekse, kim niye kaçak eksin ki!

Kenevir konusu inşallah afyon konusu gibi sancılı bir süreçten sonra legal hale getirilmez. Afyon alkoloid fabrikası bu anlamda Türkiye için başarılı ve güzel bir örnek.. Bu tecrübe, hem ekonomik hem tarımsal hem de siyasi bakımdan son derece başarılı ve güzel bir örnek.

Kenevir konusu uyuşturucu ile mücadelede ve insan, hayvan, bitki sağlığı için başarılı bir model olarak dünyaya sunulabilir..

Kenevir Allah’ın bir lütfu, bereketi ve ikramı olan bir bitki olarak bugün gıda, tekstil, enerji, inşaat, petro kimya, ilaç, kozmetik alanlarında 50.000’den fazla nihai üründe kullanılan bereketli bir bitki. Kanser, şeker hastalığı gibi birçok hastalıkta tedavi edici özelliğe sahip bir bitki”

