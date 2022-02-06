Yeni Akit yazarı Dilipak: Cinayetler ve suikastlerde artış olabilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Cinayetler ve suikastlerde artış olabilir" görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Sakın din ve devlet büyüklerinizi İlah ve Rab edinmeyin. Sakın hiçbir şeyi ihtirasla istemeyin. Çünkü size hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde Allah hayır murat etmiş olabilir. Aklı zail eden her şeyden uzak durun. Aşk ve öfke de aklı zail eder. Bakın toplumun büyük kesimi akıl ve vijdanını kaybetti. Siyasisinden bürokratına, akademisyeninden sivil toplumuna insanların “ar damarı çatladı”. Adalet yoksa zulüm vardır. Adalet yoksa barış da olmaz. Adalet ve barış olmayan yerde özgürlükten söz edilemez." ifadesini kullandı.

Dilipak şunları kaydetti:

"2022 zor bir yıl olacak. Sabır ve yardımlaşma gerekli. Umudu kaybetmemek gerekli. Biz başkalarına yardım edersek, Allah da bize yardım eder. Ve bu süre, daha 3-4 yıl sürecek gibi. 2022’de iklimde değişiklikler olacak ve bu 2025’e kadar devam edecek. Hayvancılık ve tarımda bunun olumsuz etkileri görülebilir. Kıtlık baş gösterirse yağmalar, cinayet ve hırsızlık kaçınılmaz olur.

Bazı yeni hastalıklar çıkabilir. Salgınlar olabilir. Bunların kimi denizden, kimi gökten ya da havadan ya da buzullardan gelebilir. İnsanlarda daha çok baş dönmesi, bayılma, kalb, böbrek hastalıkları, sinirlilik, stres ve alerji artabilir. Sırt ve boğaz ağrısına dikkat edilmeli.

Bu sene hac-kurban aylarına dikkat. Hac bölgesinde ve kutsal bölgelerde korkutucu gelişmeler yaşanabilir. Güneş ve Ay tutulması günlerinde, yıldızların hareketine bağlı özel kesişme günlerinde kin ve öfke patlamasına dikkat.

Cinayetler ve suikastlerde artış olabilir."