Yeni Akit yazarı Dilipak: Bugünkü üniversite mezunlarının büyük bir kısmı dünün kaliteli bir lisesi kadar bile verimli değil

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Habire üniversite açtık, uygar batının seviyesine ulaşmak için istatiksel olarak. Herkese diplomalar verdik, cafcaflı törenlerle. Gerçekte ise bugünkü üniversite mezunlarının büyük bir kısmı dünün kaliteli bir lisesi kadar bile verimli değil. Garip ama gerçek. Diploma alan herkes devletten iş bekliyor. Herkes memur olmak istiyor." görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Veteriner hayvan yetiştirmek ya da bir hayvan üretim çiftliğinde çalışmak değil, beyaz yakalı memur olmak istiyor. Ziraat mühendisi de öyle. Mimarlık ya da İnşaat mezunları, bir taşeron firmasındaki ustabaşı kadar bile işin pratik bilgisine sahip değil. Felsefesi hakkında zaten bir bilgisi yok. Hukukunu da bilmiyor mevzuatını da. Piyasasını da bilmiyor. Ama ustabaşının da diploması yok. O da işin hukuku ve mevzuatına, ya da estetiğine bakmıyor. Piyasasına bakıyor. Adamını bulup, işi kitabına uyduruyor." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak şu ifadeleri kullandı:

"Zaten bundan sonra bu kadar diplomalı birine de ihtiyaç yok. Google varken, ne hesap makinasına ne bilgiye ihtiyacınız var. Hatta dosya tutmanıza bile gerek yok. İşin aslında size gerek yok.

Bu kadar öğretmeni ne yapacaksınız. Uzaktan eğitimde Avatar öğretmenler o müfredatı, klasik yöntemle, ya da subliminal yöntemlerle öğrenciye aktarabilir. Bugünkü şartlarda, bugünkü piyasaya göre o müfredata gerek var mı bilmiyorum."