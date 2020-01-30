Yeni Akit yazarı Dilipak: Bugün tarihin sonunu getirecek medeniyetler arası savaşa bir adım daha yaklaştık

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı’na tepki gösterdi. Dilipak, yeni bir dünya savaşı için Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda daha çok sebep olduğunu savundu.

TIKLAYIN | Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı: Kudüs bölünmemiş şekilde İsrail'in başkenti olarak kalacak

Dilipak, “Bugün 'tarihin sonu' nu getirecek bir 'medeniyetler arası savaş'a bir adım daha yaklaştık. Bugün yeni bir dünya savaşının eşiğindeyiz. Dünya herkes için daha güvensiz, belirsizliklerle dolu bir hale geldi. Belki de bu süreç İsrail’in kendi kitaplarında sözü edilen helaki ile sonuçlanacak bir sürecin başlangıcıdır.” düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, “Bugün yeni bir dünya savaşı için, 1. ve 2. Dünya savaşlarından daha çok sebep var. Hâlâ bir dünya savaşı başlamamışsa, mevcut 'dehşet dengesi' tarafların gözünü korkutuyor. Çünkü yeni bir dünya savaşının galibi olmayabilir. Diğer bir engel savaşı nasıl bitireceklerini bilmiyorlar. Savaşı başlatabilirler, fakat bitiremeyebilirler. Kaldı ki, savaşı bitirseler bile, savaş sonrası nasıl bir düzen kuracaklar, buna güçleri yetecek mi, bundan emin değiller. Trump ve Netanyahu’nun bu komplosuna karşı dünyanın tepkisini göreceğiz. Bu tepkiler turnusol kağıdı görevi yapacak ve 'kim kimdir' bir kez daha göreceğiz.” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın