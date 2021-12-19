Yeni Akit yazarı Dilipak: Bugün 'siyaset meydanı' şeytanın suladığı bataklığa dönüştü

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bugün 'siyaset meydanı' şeytanın suladığı bataklığa dönüştü" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Bugün 'siyaset meydanı' Şeytanın suladığı bataklığa döndü. 'Keskin sirke küpüne zarar verir.' O 'Siyaset meydanı' bu şekilde, adam asılan yere, adam öldürmeye, idam gömleği giyilen yer anlamına gelir. Oysa 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' demiştir. Memlekette siyasetçi geçinenlerin çoğu devlet ile hükümet arasındaki farkı bile bilmez. Demokrasi ile Cumhuriyeti, Laiklik ile Sekülerizmi bilmedikleri gibi. Seveni de söveni de çoğunlukla Şeriat nedir onu da bilmezler. Bilmediklerini de bilmez çoğu insan ve birçoğu öğrenmek de istemez. Bazıları akıl vermeye de kalkar. Sonuçta biz cahillerden ve zalimlerden olduk ve Allah ise cahiller ve zalimlere yardım etmez. Tamam, Şeytan bizi sapıttı da, Şeytanın varlığı günah işlememizin gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.