Yeni Akit yazarı Dilipak: Bu eğitim sistemi aktif ömrün, neredeyse en canlı beşte dörtte birini çöpe döndürüyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'deki eğitim sistemini eleştirdi.

Dilipak yazısında, "Şaka bir yana, bu kadar üniversite çok fazla değil mi? Bunlar üniversite değil yüksek lise. Bunların %90’ı yüksek okula dönüştürülse, öğrenci yoğunluğu ön lisan programına kaydırılıp, zaman içinde uzaktan eğitim yöntemi ile 4 yıla tamamlasalar eğitimlerini, bu yüksek okullar, sanayi sitelerinin içine kaydırılsa, ne iyi olur. Bu eğitim sistemi aktif ömrün, neredeyse en canlı beşte dörtte birini çöpe döndürüyor. Zaten biri çocukluk, biri yaşlılık ömrün 5 aşamasının. Yazık oluyor!" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Aman hocam, o yeni akademik branşların üstünde bir zeka gerek ki, bu fitnenin önüne geçecek insanlarımız olsun. O iki dal da, aslında bu ihanet planına ucuz eleman yetiştirmiş oluruz sadece. Belki de yapmamız gerek “bütünleşik” olarak bu ilimi öğrenmemiz ve 2. önceliği bilişim güvenliğine vermemiz gerek. Zira def-i mazarrat celbi menafiden evladır. Bugünkü dijital sistemin dini, ahlakı, hukuku yok. Ve gelip çattığımız sistem “hayata kurulan bir pusu”nun bir parçası. "