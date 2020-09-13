Yeni Akit yazarı Dilipak: Bizim trollere bakın, artık bizim de tetikçilerimiz, provokatörlerimiz var!

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bizim trollere bakın! Artık bizim de tetikçilerimiz var, provokatörlerimiz var! Onların nesi varsa bizim de var.. Böyle giderse, bir süre sonra farkımız kalmayacak ve sonuçta kimse farkı fark edemeyecek. Trol dedik de bu işi en iyi (!) 'The Cemaat' yapıyordu. Bizimkiler de onları taklit ediyor, onlarla baş etmeye çalışıyor." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, “Düşmanın silahı ile silahlanıyorlar' akıllarınca. PKK da 'iyi' bu konuda. CHP’liler, 'Gezici' takımı da! Sanal yıkıma gönüllü olmak için bir cep telefonu yetiyor zaten. TDK sözlüğüne baktığınızda 'Trol' deyince şu açıklama geliyor: 'Huni biçiminde ve geniş ağızlı, suyun dibine atılan ve teknelerle sürüklenerek çekilen bir balık ağı" ifadesini kullandı.

Dilipak, "Hani, 'El Emin' olacaktık! Hani Taif’e giden Peygamber gibi olacaktık! Onlar ayağımıza taş atacaklar, yolumuza diken dökecekler, arkamızdan küfredecekler. Biz ise, 'Ya Rab onlar cahildirler bilmiyorlar' diye tebliğe devam edecektik! Hani bir kavme ya da topluluğa olan öfkemiz hatta düşmanlığımız, bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecek.. Hani haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı olacaktık. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa. İşi ehline verecektik sözü dinleyip doğrusuna tabi olacak, yanlışına karşı çıkacaktık. Ne oldu bize! Nasıl bir anda onlara benzeyiverdik! Fe eyne tezhebu!" görüşünü savundu.

Dilipak, "Dedikodu, gıybet, iftira yapmaktan Allah’a sığınacaktık. Adil şahidler olacaktık. Bilmediğimiz şeyin peşine düşmeyecektik. Başkaları bizim elimizden, dilimizden, belimizden emin olacaktı. Başkalarının mallarına, canlarına, namuslarına, akıl ve inançlarına, nesillerine tehdit oluşturmayacaktık." değerlendirmesini yaptı.

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