Yeni Akit yazarı Dilipak: Birilerimiz dünya mal ve makamına ulaşmak için dini basamak olarak kullanmaya kalktı

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "CHP ve darbe dönemlerinde, o zalimler bizi laikleştiremedi. Ama bizimkiler döneminde iktidar ve servet ilişkileri bizi dünyevileştirdi. Daha farklı bir ifade ile sekülerleştirdi. Birbirimizle rekabet etmenin ötesinde çatışmaya başladık. Birilerimiz dünya mal ve makamına ulaşmak için dini basamak olarak kullanmaya kalktı." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Din temelli çatışmaların çoğunun arkasında siyasi bir hesaplaşma var." görüşünü savundu.

Dilipak, "Biz dünya makamını ve parasını, hayatı dönüştürmek için isteyerek çıktık yola, ama geldiğimiz yerde biz başkalarını dönüştürmek isterken, Şeytan bizi dönüştürdü. Hayallerimizin dışında bir yere savrulduğumuzu anladığımızda da çok geç olmuştu. Hem dünyanın hazlarını çok sevmiştik. Fitne zamanıdır. Kurtuluşa erenlerden olmak istiyorsak, önce tevbe edeceğiz, üstümüzdeki kul hakkından, haksız elde edilmiş mal ve makamdan uzaklaşmamız gerek." ifadesini kullandı.