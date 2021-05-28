Yeni Akit yazarı Dilipak: Bazı şeylerin doğru gitmediği apaçık ortada

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bazı şeylerin şuyuu vukuundan beter hale gelir. Bugün de öyle bir zamandayız. Çünkü bazı şeylerin doğru gitmediği apaçık ortada." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Bu gibi zamanlarda ve mekânlarda hayat bulan işler açıkça ve yaygın şekilde işlenmeye başlanır ve bunlar itibar görmeye başlar ya da itibar gören kişiler bunları himaye etmeye başlar. İşte o zaman toplumdan fesad metastaz yapmaya başlar. Bu toplumun kanserleştiğini gösterir. Fuhuş ve işret, haram mal ve para artar. Aileler dağılmaya başlar ve gençler yoldan çıkarlar. Bunları görüp de bu bataklığı sulamaya devam edenler bu vebalin sorumlularıdırlar. Bu haksızlıklar uluorta cereyan ederken susanlar hakkındaki hükmü bilmiyor olamazsınız. O zaman bu yanlışlardan uzak duralım." ifadesini kullandı.