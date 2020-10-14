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Yeni Akit yazarı Dilipak: Bazı bakanlıklarda, belediyelerde tarikat mensupları köşe kapmaca oynamaya başladı, bu böyle gitmez

14 Ekim 2020 10:40

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Dün tarikat, tasavvuf yasaktı, bugün bunlar serbest ama 'kült'e döndü. Seremoni, ritüel, gösteri vesilesi. Mevlevilik  iktidar kanadının, Bektaşilik muhalefet kanadının resmi tarikatı oldu sanki. Bazı bakanlıklarda, belediyelerde sağı ile solu ile tarikat mensupları köşe kapmaca oynamaya başladılar." uyarısında bulundu. 

Dilipak, "Bu böyle gitmez. Ya tarikatlar kendilerine bir çekidüzen verecek ve işlerinden bazılarını dışlayacaklar, ya Diyanet el atacak bu işe. Yoksa bu iş patlar ve herkes zarar görür, benden söylemesi." düşüncesini dile getirdi. 

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