Yeni Akit yazarı Dilipak:  Avatarlar, humanoidler, genemiklerle birlikte yaşayacağız; kim kimi yönetiyor belli olmayacak

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 2025 yılının insanlık için yeni bir milat olacağını yazdı. Dilipak, bu dönemde enerjinin sudan ucuz olacağını, ‘avatar, humanoid, genemikler’ ile yaşanacağını iddia etti.

Dilipak, “Silahlar, öğrenme biçimi, yargı her şey değişecek. 'Ruhsuz insanlar' geliyor, sınırlandırılmış bir akıla sahip olsalar da, birkaç hayvanın ve insanın genlerinin melezlenmesi ile üretilecek olan 'akıllı hayvanlar'. Hayvanlarla konuşan insanlar.. Enerji ve emek çok ucuzlayacak. Haberleşme de öyle hem de dünya genelinde. Uzaya yolculuk yanında, artan hız ve yeni fenlerle uzaklar yakın olacak. Bilgi aristokrasisi doğacak. İtilen medyanın yerini çekilen medya alacak” görüşünü savundu.

Dilipak, “Eğer yerine doğru bir nizam ikame edilemeyecekse, yeni bir yanlışla yola devam edilebilir. Bu anlamda adalet, barış, hürriyetten yana katılımcı, çoğulcu şeffaf, insan haklarına saygılı, insanların inandıkları gibi yaşadıkları, düşündüklerini özgürce ifade edebildikleri, mal, can, namus akıl ve inançlarının güvende olduğu yeni bir dünya için herkesin beynini ve yüreğini ortaya koyması gerekiyor. Yoksa dünya siyonist ve tanrıyı kıyamete zorlama çabasındaki evengeliklerin ve onların tetikçilerinin kurbanı olacak” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın