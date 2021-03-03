Yeni Akit yazarı Dilipak: Aslında bizimkiler hak ve özgürlüklerin ne olduğunun da farkında değillerdir

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Aslında bizimkiler hak ve özgürlüklerin ne olduğunun da farkında değillerdir" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Dün 'İnsan Hakları Eylem Planı' açıklandı. 'Hakka tapan' bir 'millet'.. 'Hakkıdır, Hakka tapan milletimin istiklal'. Devlet için istiklal neyse, insan için hürriyet odur! Hür insanların devletinin istiklali olur. Bizim inancımızda 'Hakkın bahşettiği Hak' yaratılış sözleşmesi çerçevesinde 'Vehbi'dir. Batıdaki 'Rights' 'Kesbi'dir. Aslında bizimkiler Hak ve özgürlüklerin ne olduğunun da farkında değillerdir. Aralarındaki ilişkiyi de bilmez çoğu! Özgürlük yoksunluğu bir 'hak kaybı'dır mesela. Hilafet, tekil olarak yeryüzünde Hakkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olmaktır." ifadesini kullandı.