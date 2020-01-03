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Yeni Akit yazarı Dilipak: AK Parti’nin İstanbul seçimini kaybetmesi bir ikaz

“Bu sonucun AK Parti için hayır mı, şer mi olduğundan da çok emin olamayız”

03 Ocak 2020 07:35

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP’nin İstanbul seçimlerini kaybetmesinin somut gerçeklere dayandığını ve bir ikaz olduğu görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, “Mesela AK Parti’nin İstanbul’da seçimi kaybetmesinin somut gerçeklere dayalı sebepleri vardır ve bu sebeplerin sorumluları bu sonuçtan sorumludurlar. Ancak tek gerçek bu değildir. Bu sonucu hazırlayan manevi birtakım nakısalar da söz konusudur. Hatta bu sonucun AK Parti için hayır mı, şer mi olduğundan da çok emin olamayız. Belki bu sonuç, vakit çok geç olmadan bir ikazdır! Bu sonuç yenilgi gibi gözükmesine rağmen daha büyük bir felaketten kurtuluşun da vesilesi olabilir” ifadesini kullandı.

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