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Yeni Akit yazarı Dilipak: AK Parti’nin hakkımdaki suç duyurusunu geri çekeceğini düşünüyorum

AKP Kadın Kolları, İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara yönelik 'fahişe' ifadesini kullanan Dilipak hakkında 81 ilde başvuru yaptı

12 Ağustos 2020 09:37

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'li kadınların kendisi hakkında suç duyurusunu çekeceğini düşündüğünü belirtti. 

Dilipak bugünkü yazısında, "Süreci izliyorum. Gündemdeki tartışma konusu ile ilgili yeni birtakım adımlar bekliyorum... AK Parti’nin bu durumu teşkilat, grub olarak tartıştıktan  sonra, yeni bir karar verilmesinin ardından, henüz muhtevasını bilmediğim suç duyurusunun geri çekileceğini düşünüyorum.. Bu konuyu bu süreçte STK ve basın da tartışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dilipak, "AK Parti tarafından, kuruluş yıldönümü töreni ve MKYK toplantısı sonrası yapılacak açıklamadan sonra, tekrar kapsamlı bir açıklama ile yol haritamı okurlarımla paylaşacağım. Duam aklı selimin geri dönüşü yönündedir. Bu vesile ile okurlarıma destekleri için teşekkür ediyorum" görüşünü savundu. 

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"AK Parti'nin papatyaları" yazısında İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara yönelik "fahişe" ifadesini kullanmasının ardından AKP'li kadınlar 81 ilde Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

TIKLAYIN | AKP Kadın Kolları'ndan "AKP'nin papatyaları" yazısı nedeniyle Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusu

 

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