Yeni Akit yazarı Dilipak: Ağlasam sesimi duyar mısınız?

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bazı kelimelerin Türkçe karşılığı olmasına rağmen kullanılmamasını eleştirdi. Dilipak, "Peki bunun sorumlusu kim? Ben kendi payıma düşen sorumluluğu kabul ediyorum. Halen 5 bakanlığımızın isimlerinde Türkçe olmayan kelimeler var." düşüncesini dile getirdi.

"Ağlasam sesimi duyar mısınız?" başlıklı yazısında Dilipak, "Birtakım forum’lara katılıyoruz. “Geleneksel form”ların Modern dünyadaki karşılıkları için çalışıyoruz. Kaynak Transferinden söz ediyoruz. Vakıf sisteminde, Meşru Krediye kaynak oluşturuyoruz. Bu maksatla Komisyon kuruyoruz ve cari işlemler için Komisyon ödüyoruz. Uygulamaları Formüle ediyoruz, zararları sübvanse etmek için Fon oluşturuyoruz, bu şekilde Alternatif bir rol üstleniyoruz. Bu süreçte temel fonksiyonları tartışıyoruz, riskleri sigorta etmek için inisiyatif üstleniyoruz. İşte halimiz bu. “Dili yok kalbimin bundan ne kadar bizarım”. Eğitime karşı olmamın sebeblerinin bir kısmı bu satır aralarında gizli. Daha 40 ayrı sebebi var tabii." ifadelerini kullandı.

Dilipak yazısında, "Peki bunun sorumlusu kim? Ben kendi payıma düşen sorumluluğu kabul ediyorum. Halen 5 bakanlığımızın isimlerinde Türkçe olmayan kelimeler var. MEB, Cultur ve Tourism Bakanlığı, YÖK, TUBA derdimizi kime anlatalım bilmiyorum. Üniversite, Faculte, Institüte, Academi, Rectör, Dekan, Profesör, Docent (Docens), Doctor, Asistan.. Hangisi Türkçe ki! Hal böyle olunca nasıl mutlu olur ki insan. Ha! Bu konuda ben de dil olarak çok arı-duru değilim. Elbette, herkes gibi benim de daha dikkatli olmam gerek." görüşünü savundu.

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