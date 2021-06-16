Yeni Akit yazarı Dilipak: ABD'nin Türkiye'yi Afganistan'a gönderme isteği; bizi Kore'de kullandığı gibi kendi yerine ölsün diye, ucuz asker deposu planı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, G7 ve NATO zirveleri için “Dağ fare doğurdu” dedi. ‘Dostlar alışverişte görsün’ kabilinde buluşmalar olduğunu ifade eden Dilipak, Türkiye açısından önemli olan ‘FETÖ’, ‘PYD/PKK’, S400 - Patroit, F35, ve ABD’nin Adana’daki İncirlik Üssü konularında yeni bir gelişme yaşanmadığını yazdı.

Dilipak, Türkiye’nin ABD ve NATO'nun çekilmesinin ardından Afganistan'daki güçlerini tutarak, Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlamaya talip olmasıyla ilgili, “ABD Afganistan’dan geri çekilmeye hazırlanırken, kendinden boşalacak yerin Türkiye tarafından doldurulmasını istiyor. ABD Ortadoğu’da kendi askerlerinin ölmesini istemediğini söylüyor. Söylemeyip aklında tuttuğu kısmı ise, bizi Kore’de kullandığı gibi bölgede kendi yerine ölsün diye, ucuz asker deposu gibi kullanma planı. Yani ABD, nasıl Irak ve Suriye’de PYD’yi kullanıyorsa, Afganistan’da da havaalanını açık tutmak, genel kontrol ve denetim, asayiş için Türkiye’yi sahaya sürmek istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO adına görev yapılmasını eleştiren Dilipak “Mesela niye, Afganistan için bir İslam barış gücü oluşturmuyoruz?” diye sordu.

AB ülkeleri ile ilişkiler konusunda da somut bir ilerlemenin yaşanmadığını ifade eden Dilipak, ikin gün önce gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesiyle şu değerlendirmede bulundu:

Fark ettiniz mi, Erdoğan Belçika’ya giderken ABD’nin sözde soykırımı tanıması konusunun ele alınacağını da söylemişti. Dönüşte “iyi ki gündeme gelmedi” gibi bir laf etti. Tabii ne konuşuldu bilmiyoruz ama Halkbank konusunda da bir açıklama gelmedi. Doğu Akdeniz, Yunanistan konusu da gündeme gelmedi. Dahası İstanbul sözleşmesi ve LGBT konusu da gündem olmamışa benziyor. Oysa daha önce Biden LGBT’ye özgürlük tanımayanlara karşı tavır alacaklarını açıklamıştı. Anlaşılan daha sıra o konulara gelmeden toplantı bitti.

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