Yeni Akit yazarı Dilipak: 15 Temmuz'la ilgili binlerce klasör dava dosyası var ama bazı soruların cevaplarını satır aralarında bile bulamıyorsunuz

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "15 Temmuz'la ilgili binlerce klasör dava dosyası var ama bazı soruların cevaplarını satır aralarında bile bulamıyorsunuz" düşüncesini dile getirdi. Dilipak, "Bazı FETÖ’cülere iade-i itibar yapıldı" görüşünü savundu.

Dilipak, "Ve 15 Temmuz. Yıl 2016..TBMM’nin, Beştepe’nin vurulması. Darbenin erken deşifre olması ile altüst olan planlar. Erdoğan diri ya da ölü ele geçirilemedi. Bütün darbeleri görmüş, ilki hariç diğer hepsinin içinde ve yakınında olan biriyim ben. Darbe gecesi Marmaris’e 20 km, Dalaman’a da bir o kadar mesafede, Köyceğiz’de o akşam, 'Fethullah Gülen ve Darbeler' diye bir konferans veriyordum. 6 ay önceden olacakları yazmıştım. Darbe günü gelip çatmıştı, ne gün, saat kaçta nasıl olacak bilmiyordum. Bana gelen bilgiyi o gün hem The Cemaat’in vakfı, hem de AK Parti Genel Merkezi tekzip etmişti. 'Komplo' demişlerdi." ifadesini kullandı.

Dilipak, "Hâlâ davalar devam ediyor. Bazı FETÖ’cülere iade-i itibar yapıldı. FETÖ’yle dolaylı irtibatı olanlar hâlâ yargılanıyor. FETÖ ve FETÖ’cüler, ABD ve Avrupalıların himayesinde yurt dışında hâlâ faaller. Darbenin; medya, siyaset, iş dünyası, üniversite ve dış bağlantıları ve bu yapının arkasındaki ülkelerle ilgili ilişkiler hâlâ tam olarak çözülmüş değil. Bir de Acıbadem’de çok erken saatlerde yaşanan olaylar ve köprüye giden insanlarla ilgili bilgiler de çok sınırlı. Erdoğan nasıl kurtuldu, Semih Terzi’nin Halis Demir tarafından vurulması, Adil Öksüz’ün kaçışı.. Sahi o gün kim neredeydi? Ve eğer darbe gerçekleşseydi, yeni kurulacak hükümette kim ne görev alacaktı? Ordu kademesinde nasıl bir görevlendirme yapılacaktı? Valiler, kaymakamlar, garnizon komutanları kim olacaktı? Kimler gözaltına alınacaktı? Ve daha cevabını arayan bir sürü soru. Ve yeni bir 15 Temmuz’un sene-i devriyesindeyiz. 15 Temmuz ile ilgili birbirinin tekrarı yüzlerce kitap, albüm yayınlandı. Binlerce klasör dava dosyası var. Ama bazı soruların cevaplarını satır aralarında bile bulamıyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

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