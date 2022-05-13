Yeni Akit yazarı: Devletin yanlış destekleme politikaları nedeniyle kimse çiftçilik yapmak istemiyor; kıtlık olabilir!

Yeni Akit yazarı Ahmet Maranki, bugünkü yazısında hükümetin gıda fiyatlarındaki artış ve tedarik zinciri ile ilgili önlem alması gerektiğini yazdı.

Milletin en büyük derdinin geçim olduğunu yazan Maranki, “Gıda zamları ve tedarik zincirinin bozulmasıyla milletimizin meşgul edilmesi, siyasi entrikalardan çok çok daha mühimdir!!” dedi.

Maranki yazısına özetle şöyle devam etti:

Türkiye’de maalesef devletin yanlış destekleme ve yardım vs. politikaları gereği kimse üretim zincirinde tarlada çiftçilik yapmak istemiyor!

Kıtlık kapıda olabilir!

Herkes tembelleşti, devlet kapısını gözlüyor!

Herkes beyaz yakalı oldu; mavi yakalı kalmadı! Anadolu’da hayvancılıkta ve çiftliklerde çalışan çobanlar ve çalışanlar tamamen yabancı menşeli ve çoğunlukla Afganlılar!! Bunlar gider ve yerine çalışacak adam yetiştirip istihdam edilmezse tarım ve hayvancılık büyük darbe görür!

İki yıl içinde Türkiye’de tarım alanında tarım ve hayvancılık da tedarik zinciri bozulur açlık başlar!

Ankara’da Türkiye’deki sığınmacı ve mülteciler üzerinden siyaset yapanların ve masa başındaki bürokratları 2 milyon çiftçi ile Türkiye’de 15 işletmede üretim yapan gerçek bir üretici olarak araştırmaya ve bir kere daha düşünmeye davet ediyorum!”

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