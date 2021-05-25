Yeni Akit yazarı: Devletin illegal işleri gördürülürken muteber ve ayrıcalıklı kılınanlar için şimdi “kulak asmayın onlara” denilince akan sular durmayacak tabii ki

Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak, "Mafyaya güvenmek, organize suç örgütlerinin söylemiyle siyaset ve topluma istikamet çizmek olacak iş değil elbette. Ne var ki infaz yasası düzenlenirken, sağlık raporları yazılırken, mahkemelere bilirkişi atanırken daha önemlisi devletin illegal işleri gördürülürken muteber ve ayrıcalıklı kılınanlar için şimdi “kulak asmayın onlara” denilince akan sular durmayacak tabii ki." görüşünü savundu.

Alpay yazısında, "Sedat Peker’in sicili kimseye sır değil. Türkiye’de Sedat Peker gibi isimlerin ne türden işleri organize ettiğini, siyaset, bürokrasi, iş dünyası, gayrı meşru ilişkiler ve bütün bunların neticesinde ortaya çıkan boğucu iklimin yabancısı değiliz. Ne Sedat Peker’in beyanlarını esas alıp birilerini suçlama, yaftalama ve itibarsızlaştırma peşinde koşmak ahlak, akıl ve hukuk dairesinde olur. Ne de Sedat Peker’in sicilini ama seçili ve konjonktürel sicili tek tartışma konusu yaparak gündeme düşen iddia, ifşa, itham ve itirafları görmeden gelebiliriz" düşüncesini dile getirdi.

Alpay şu ifadeleri kullandı:

"Nerdeyse şartlar eşitlenmiş oldu şimdi. Eline tripot ve kamera alan herkes konuşabilir, herkes savunma veya eleştiri yapabilir. Kaldı ki emniyet, savcılık ve mahkemeler de bu süreçte görevlerini daha bir hassas ölçüyle yapmak durumunda. Ağır ithamlarla belki de çirkin iftiralarla örülmüş bir dizi konuşmadır bunların hepsi. Ancak üzerinden yaklaşık otuz sene geçmesine rağmen çözülemeyen suikastlarda adı hep bir numara olarak geçen kişilere karşı da mı Üst Akıl harekete geçti acaba? El koyulan marinadan tonlarla ifade edilen uyuşturucu trafiğinde adı geçen firma sahipleri neden konuşmuyorlar örneğin? Tamam, yine FETÖ tezgâhı ve Amerikan oyunu ihtimalini unutmayalım ama o gemiler nasıl alındı, bu devasa filolar hangi güzergâhta neler taşıdılar ki geometrik büyümeler yaşadı bu genç işadamları? Mafyaya güvenmek, organize suç örgütlerinin söylemiyle siyaset ve topluma istikamet çizmek olacak iş değil elbette. Ne var ki infaz yasası düzenlenirken, sağlık raporları yazılırken, mahkemelere bilirkişi atanırken daha önemlisi devletin illegal işleri gördürülürken muteber ve ayrıcalıklı kılınanlar için şimdi “kulak asmayın onlara” denilince akan sular durmayacak tabii ki.

Hiçbir birikim, ufuk ve analiz gücünü temsil etmeyen basit trolleri medya patronu ve akil insan ilan edip kamuoyu önüne çıkarmanın nasıl da büyük bir gürültü ve çirkinlikle ters teptiği anlaşılmıştır inşallah. Uzun uzun futbol konuşalım, saatlerce magazin tartışalım, türbe ziyareti adabı üzerine kapsamlı nutuklar çekelim, hiçbir somut veriye dayanmaksızın alabildiğine soyut ehliyet, liyakat, adalet tartışmalarına saralım ülkeyi ama “hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi (S.P.)”nin hiçbir iddiasını tartışmaya, adli ve idari soruşturmaya hacet duymayalım. Biz asıl bu saçma korku filmini çok gördük ve bir daha da görmek istemiyoruz hanımlar, beyler."

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