Yeni Akit yazarı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olursa çok iyi olur

Yeni Akit yazarı Yaşar Baş, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun “Adayların Görevden Ayrılması ve Göreve Dönmesi” başlıklı 11. Maddesi’ni hatırlatarak “Bence, Ekrem veya Mansur’un aday olması çok iyi olur. Ankara veya İstanbul, 2024 seçimini beklemeden AK Parti’ye geçmiş olur. Her şey de çok güzel olmuş olur” dedi.

Baş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adı konuşulanlar arasında belediye başkanlarının da bulunduğunu belirterek “Cumhurbaşkanı adayı gösterilen hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılır. Bu durum Yüksek Seçim Kurulunca aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal bildirilir” ifadelerinin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun “Adayların Görevden Ayrılması ve Göreve Dönmesi” başlıklı 11. Maddesi’nin 1. Fıkrasını hatırlattı.

Adaylığı kesinleşen belediye başkanının görevinin sona ereceğini ve bir daha görevine dönemeyeceğini belirten Baş, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın açık hükmüne göre bir belediye başkanının Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan seçim takviminin başlamasından bir ay önce belediye başkanlığı görevinden ayrılması gerekir. Aday yapılmadığı takdirde de belediye başkanlığı görevine geriye dönemez” dedi.

Baş, yazına özetle şöyle devam etti;

“Örneğin Ankara veya İstanbul’da Büyükşehir Belediye başkanlarını aday yapmak için yırtınan lobiler başarılı olur da bunlardan biri aday olursa, adaylığı kesinleştiğinde belediye başkanlığı sonra erecektir. Ankara’da, İstanbul’da Belediye Meclis çoğunluğu AK Parti’de olduğu için, yerine yeni belediye başkanını AK Parti grubu seçecektir. Yani Cumhurbaşkanı adayı olan belediye başkanı önce koltuğunu AK Partili belediye başkanına devredecek, sonra aday olarak yoluna devam edecektir.

Bence, Ekrem veya Mansur’un aday olması çok iyi olur. Ankara veya İstanbul, 2024 seçimini beklemeden AK Parti’ye geçmiş olur. Her şey de çok güzel olmuş olur.”